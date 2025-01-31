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市場揣摩美國關稅訊號 國際油價震盪

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

在投資人揣摩美國總統川普（Donald Trump）加徵關稅的訊號之際，國際油價今天走勢震盪，收盤基本持平。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上漲11美分或0.2%，來到每桶72.73美元。

倫敦北海布倫特原油3月交割價上漲29美分或0.4%，來到每桶76.87美元。

川普曾多次警告墨西哥與加拿大，若2國不阻止芬太尼（fentanyl，類鴉片藥物）和移民湧入美國，最快將於2月1日對這2個美國首要貿易夥伴加徵關稅。

川普今天表示，可能會在今天決定是否對進口自加、墨的石油課徵25%關稅。

川普 移民 美國

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