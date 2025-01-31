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投資人評估企業財報、歐央降息 美股收高

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
美股示意圖。美聯社
美股示意圖。美聯社

在投資人對科技巨擘財報、歐洲中央銀行（ECB）降息及美國墜機事故等消息做出回應後，華爾街股市主要指數今天都收高。

道瓊工業指數上漲168.61點或0.38%，以44882.13點作收。

標準普爾500指數上漲31.86點或0.53%，收6071.17點。

科技股那斯達克指數上揚49.43點或0.25%，收19681.75點。

費城半導體指數勁揚112.43點或2.29%，收5030.53點。

ECB 半導體 指數 科技股 華爾街

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