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投資人評估企業財報、歐央降息 美股收高
在投資人對科技巨擘財報、歐洲中央銀行（ECB）降息及美國墜機事故等消息做出回應後，華爾街股市主要指數今天都收高。
道瓊工業指數上漲168.61點或0.38%，以44882.13點作收。
標準普爾500指數上漲31.86點或0.53%，收6071.17點。
科技股那斯達克指數上揚49.43點或0.25%，收19681.75點。
費城半導體指數勁揚112.43點或2.29%，收5030.53點。
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