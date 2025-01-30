Meta、特斯拉公布財報股價揚升 美股開盤互有漲跌

臉書母公司Meta和電動車廠特斯拉（Tesla）公布財報後股價揚升，推動美國股市標準普爾及那斯達克指數今天開高，微軟（Microsoft）雲端運算財測差則抑制市場樂觀情緒。

道瓊工業指數開盤下跌164.8點或0.37%，報44548.69點。

標準普爾500指數開盤小升11.4點或0.19%，報6050.75點。

那斯達克指數開盤上漲65.2點或0.33%，報19697.52點。