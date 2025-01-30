通膨問題放緩 歐洲央行再降息1碼至2.75%

中央社／ 法蘭克福30日綜合外電報導
歐洲央行宣布將基準存款利率下調1碼（0.25個百分點）至2.75%，這是ECB去年6月以來第5次降息。歐新社
歐洲央行宣布將基準存款利率下調1碼（0.25個百分點）至2.75%，這是ECB去年6月以來第5次降息。歐新社

受到通膨放緩和歐元區經濟衰退的影響，歐洲中央銀行（ECB）今天宣布將基準存款利率下調1碼（0.25個百分點）至2.75%，這是ECB去年6月以來第5次降息。

法新社報導，ECB發布聲明指出，通膨放緩仍在正軌之上，經濟雖面臨阻礙，但實質收入增長加上限制性貨幣政策的影響逐漸消退，應可支持需求隨著時間的推移回升。

本次降息幅度符合接受彭博（Bloomberg News）調查的分析師預期，且ECB官員持續把當前貨幣政策立場描述為「限制性」，暗示更多寬鬆措施正醞釀中。

ECB 經濟衰退 通膨

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