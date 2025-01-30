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Meta同意付8.2億和解金
Meta旗下社群媒體臉書與IG二○二一年曾因華府國會山莊暴動而停用美國總統川普的帳號，雙方結下梁子。外媒引述知情人士報導，Meta廿九日已與川普在白宮橢圓形辦公室達成和解，將支付約二千五百萬美元（約台幣八點二億元）。
但知情人士指稱，Meta不會承認曾因暫停川普帳號而有不當行為。Meta執行長祖克柏去年十一月赴佛州拜訪川普並共進晚餐後，這場官司即有所進展。
二人餐敘後，川普提到本案，並直言必須予以了結，祖克柏才能「進入（我的）圈子」。一月初祖克柏再赴海湖莊園，為此協調一整天。
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