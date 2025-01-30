市場關注DeepSeek對AI產業衝擊 亞股收盤走勢分歧

亞洲股市今天交投清淡，終場收盤走勢分歧，在中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）引發市場震盪數日後，科技股逐漸回神。

適逢農曆新年假期，多數亞洲國家股市休市，對於美國聯邦準備理事會（Fed）昨天在2025年首場利率決策會議宣布按兵不動，接下來也不急於降息，此舉在市場意料之內，因此並未引發太大反應。

另外，經歷DeepSeek帶來的市場震盪後，SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「AI產業仍可感受到熊市壓力，熊市正在周圍徘徊，準備抓住任何疲弱跡象。」

殷尼斯還表示：「在週一股市暴跌之前，各界對科技類股估值的懷疑已經相當普遍…科技股價格過高的說法目前在市場上引起更大共鳴，助長看跌前景，相信的人也越來越多。」

美國各大企業昨天發布的財報普遍樂觀，臉書（Facebook）母公司Meta、國際商業機器公司（IBM）和特斯拉（Tesla）獲利良好，微軟（Microsoft）則令人失望，蘋果（Apple）將於今天稍晚發布財報。

受到華爾街股市昨天收跌拖累，亞洲股市今天走勢分歧，東京、雪梨、孟買股市收漲，馬尼拉和雅加達股市則收黑。