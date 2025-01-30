歐盟與汽車產業戰略對話 矢言搶救34兆元產業競爭力

歐盟執委會主席范德賴恩今天啟動與歐洲汽車產業的系列「戰略對話」，預告3月5日將據此提出一套行動方案，以因應產業不振困境。減碳壓力和中國電動車競爭，是歐洲車業當前兩大挑戰。

依歐洲聯盟執行委員會（European Commission）數據，歐盟27國汽車產業每年貢獻產值共約1兆歐元（約新台幣34兆元），創造130萬個直接及間接工作機會，是歐盟經濟的重要支柱。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）30日啟動「歐洲汽車產業的未來」戰略對話，與歐洲汽車製造商協會（ACEA）、歐洲消費者聯盟（BEUC）和德國寶馬（BMW）及福斯（Volkswagen）汽車、法國雷諾（Renault）、瑞典富豪集團（Volvo Group）及母公司為中國吉利汽車的富豪汽車（Volvo Cars）等產業代表舉行閉門會議。

根據執委會新聞稿，今天的高階對話聚焦於歐洲汽車產業亟需政策關注的主要領域，包括確保國際公平競爭、促進綠能轉型、簡化法規等。

所謂國際公平競爭，在歐盟其實主要就是中國電動車的挑戰。去年10月底，歐盟開始對中國進口電動車施加為期5年的「反補貼稅」（CountervailingDuties），以反制中國政府對電動車產業的不當補貼，是歐中近年最大宗的貿易糾紛。

范德賴恩表示，今天展開的系列對話成果將會以一套行動方案呈現，「確保我們的產業能夠在歐洲茁壯並在全球舞台競爭成功」。

汽車產業與執委會的後續對話將包括潔淨能源轉型、產業供應鏈、科技及數位創新、技能需求與社會考量等四個子題，並將展開徵詢公眾意見的平台。

另據「歐洲動態」（EurActiv）歸納歐盟汽車產業面臨的三大問題，一是需求疲弱，2024年新車產量比COVID-19前的水準少了2百萬輛；二是關廠和失業，去年砍掉了8萬8千個職位；三是朝向電動車的轉型失利，除了歐製電動車銷量不佳，歐洲車業也在德國、義大利等政府支持下要求歐盟放寬對車業未達二氧化碳減排標準的處罰。