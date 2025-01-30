美退出重創財源 WHO員工發起募款

中央社／ 羅馬30日專電

因應美國退出世衛組織造成財務缺口，一位在世衛逾10年的義籍員工發起募款，盼讓世衛變得更好。她在募款介紹中直言，她和其他同事日夜奮鬥，也常自問「這地方每天都讓我挫折，該離開還是更努力？」

美國退出世界衛生組織（WHO）的決定將在2026年生效，美國是世衛最大財務來源國，提供資助約占世衛整體資金18%。

因應美國退出對世衛造成的財務衝擊，一位義籍世衛員工塞努西（Tania Cernuschi）近日發起「一美元、一世界」（One dollar, One world）募款活動，目標募款10億美元。根據募款網站資訊，截至30日該活動已募得超過7萬美元。

塞努西在募款說明介紹，她在世衛工作超過10年，她和許多同事日以繼夜對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等全球疫情，致力讓所有人獲得所需衛生醫療，但也不斷自問「這地方每天都讓我挫折，該離開還是更努力？」

她表示，如果世界衛生組織被證明仍有其重要性，若每個人都相信世衛雖不完美，卻是現在大家所擁有的一切，那她希望能募集10億美元，支持世界衛生組織保護全球健康的關鍵使命，以面對未來許多的不確定性與資金短缺。

這筆募款將捐給世界衛生組織基金會（WHOFoundation），基金會活動與援助部門主任索利爾（Sandra Sorial）在官網撰文指出，美國退出對世衛的資金籌措是重大打擊，這不是一場精心設計的專業募款活動，發起人塞努西甚至承認「世界衛生組織是一個充滿挑戰的工作場所」。

索利爾在文中除了強調世衛的重要性，她也提到世衛與各國醫藥產業的關係，例如世衛每年會從世界各地採購醫療保健用品，其中包括在美國採購價值約5000萬美元的商品。

募款 美國

延伸閱讀

美航嚴重空難…一文看懂肇事美軍黑鷹直升機 台灣也曾出8死意外

美航空難恐已19死 前世界冠軍俄國滑冰教練傳在機上

川普稱美豪撒16億向加薩提供保險套 引發專家反駁

美航客機與軍機相撞 川普：很糟糕、看來應可避免

相關新聞

特斯拉預測2025年重返成長 宣布6月推出自駕車叫車服務

電動車大廠特斯拉（Tesla）上季獲利低於預期，但該公司宣布計劃啟動自駕計程車（robotaxi）業務，並預期今年電動車...

Meta年度獲利激增 但預計第1季營收低於預期

社群媒體巨擘Meta今天公布去年獲利與營收激增，今年計劃擴展AI基礎設施，但預計第1季營收將低於市場預期，顯示這類投資恐...

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

隨著OpenAI指控中國新創深度求索（DeepSeek）盜用其模型進行開發，人工智慧領域的先驅與新秀之爭越演越烈。不過，...

經濟快評／Fed發表偏向「鷹派」聲明，不理川普降息要求

美國聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場理事會（FOMC）於美東29日下午2時（台灣30日凌晨3時）會後決定維持利率在4...

聯準會維持利率不變 美股3大指數收黑

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布利率按兵不動，幾乎沒有透露何時可能進一步降息，美國股市3大指數今天收黑，美債殖利率攀升

美準商務部長暗示加墨關稅仍有變 國際油價下跌

美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）暗示，美國對加拿大及墨西哥加徵關稅一事並非板上釘釘，國際油價今天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。