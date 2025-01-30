第4季獲利不如預期 特斯拉稱售價下降導致
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天公布第4季財報，獲利與營收皆低於預期。特斯拉宣稱售價下降係獲利下滑因素之一，預計2025年銷售量將恢復成長。
法新社報導，馬斯克（Elon Musk）旗下電動車公司特斯拉公布第4季獲利為23億美元，較去年同期下降71%，當時獲利是受到一次性稅賦優惠推動。
特斯拉營收成長2%達257億美元，也低於分析師預期。
這是馬斯克盟友川普重返白宮後特斯拉的首份財報。特斯拉今年憂喜參半，馬斯克對美國選舉政治所下的重大賭注受到利潤壓力抵消，歷年成長的電動車銷量在今年宣告終結。
特斯拉全年銷量下降1%，略低於180萬輛。
特斯拉面臨日益激烈的電動車競爭，包括中國與美國在內的主要市場，通用汽車（General Motors）與福特（Ford）推出更多車款。
另一個銷量低於預期的因素是特斯拉的電動皮卡Cybertruck，馬斯克這款極具未來感的超級皮卡贏得粉絲歡呼，也遭到批評者嘲笑。
特斯拉表示：「隨著自動化程度提高與新產品推出，預計新車銷售量將在2025年恢復成長。」
特斯拉股價在盤後交易中上漲3.3%。
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