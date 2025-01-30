第4季獲利不如預期 特斯拉稱售價下降導致

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天公布第4季財報，獲利與營收皆低於預期。特斯拉宣稱售價下降係獲利下滑因素之一，預計2025年銷售量將恢復成長。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）旗下電動車公司特斯拉公布第4季獲利為23億美元，較去年同期下降71%，當時獲利是受到一次性稅賦優惠推動。

特斯拉營收成長2%達257億美元，也低於分析師預期。

這是馬斯克盟友川普重返白宮後特斯拉的首份財報。特斯拉今年憂喜參半，馬斯克對美國選舉政治所下的重大賭注受到利潤壓力抵消，歷年成長的電動車銷量在今年宣告終結。

特斯拉全年銷量下降1%，略低於180萬輛。

特斯拉面臨日益激烈的電動車競爭，包括中國與美國在內的主要市場，通用汽車（General Motors）與福特（Ford）推出更多車款。

另一個銷量低於預期的因素是特斯拉的電動皮卡Cybertruck，馬斯克這款極具未來感的超級皮卡贏得粉絲歡呼，也遭到批評者嘲笑。

特斯拉表示：「隨著自動化程度提高與新產品推出，預計新車銷售量將在2025年恢復成長。」

特斯拉股價在盤後交易中上漲3.3%。

特斯拉 電動 馬斯克

延伸閱讀

特斯拉預測2025年重返成長 宣布6月推出自駕車叫車服務

暢銷車需要加緊量產！改款Tesla Model Y正式於歐洲投產！

「實質副總統」破滅？白宮幕僚長初戰告捷：西廂無馬斯克辦公室

億萬富豪入閣救政府？馬斯克最新民調曝光 美國民眾看法不一

相關新聞

特斯拉預測2025年重返成長 宣布6月推出自駕車叫車服務

電動車大廠特斯拉（Tesla）上季獲利低於預期，但該公司宣布計劃啟動自駕計程車（robotaxi）業務，並預期今年電動車...

Meta年度獲利激增 但預計第1季營收低於預期

社群媒體巨擘Meta今天公布去年獲利與營收激增，今年計劃擴展AI基礎設施，但預計第1季營收將低於市場預期，顯示這類投資恐...

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

隨著OpenAI指控中國新創深度求索（DeepSeek）盜用其模型進行開發，人工智慧領域的先驅與新秀之爭越演越烈。不過，...

經濟快評／Fed發表偏向「鷹派」聲明，不理川普降息要求

美國聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場理事會（FOMC）於美東29日下午2時（台灣30日凌晨3時）會後決定維持利率在4...

聯準會維持利率不變 美股3大指數收黑

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布利率按兵不動，幾乎沒有透露何時可能進一步降息，美國股市3大指數今天收黑，美債殖利率攀升

美準商務部長暗示加墨關稅仍有變 國際油價下跌

美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）暗示，美國對加拿大及墨西哥加徵關稅一事並非板上釘釘，國際油價今天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。