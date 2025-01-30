快訊

新年噩耗！「報告班長」男星初一在陸驟逝 享年56歲

明晨恐氣溫急墜！初四鋒面逼近變天 強烈冷氣團「這天來襲」可望降雪

特斯拉預測2025年重返成長 宣布6月推出自駕車叫車服務

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉（Tesla）上季獲利低於預期，但該公司宣布計劃啟動自駕計程車業務，並預期今年電動車銷售回升。美聯社
特斯拉（Tesla）上季獲利低於預期，但該公司宣布計劃啟動自駕計程車業務，並預期今年電動車銷售回升。美聯社

電動車大廠特斯拉（Tesla）上季獲利低於預期，但該公司宣布計劃啟動自駕計程車（robotaxi）業務，並預期今年電動車銷售回升，帶動特斯拉股價在29日盤後大漲4%。

執行長馬斯克表示，特斯拉在車輛自駕和新車款計畫取得進展；該公司在財報中也預測「2025年重返成長」。馬斯克描繪了一個以自駕車、人形機器人和AI為核心的未來，但他迴避討論上季實際銷售和獲利不如預期的情況。

回顧上季，特斯拉在去年第4季經調整後每股盈餘73美分，低於分析師平均預估的75美分；整體淨利年比下滑71%，部分是與去年同期獲得一筆龐大的稅項利益有關；上季整體營收成長2%至257億美元，但汽車業務營收下滑。

特斯拉宣布，計劃6月在德州奧斯汀推出自駕車叫車服務，年底前會在其他城市推出。馬斯克在分析師會議上表示：「這並非是遙不可及的幻想」，「距離現在只有五個月的時間。」

特斯拉表示，銷售更多平價車款的計畫仍在進行中，預定今年上半年展開生產。雙門的自駕車款Cybercab也為2026年推出做準備。

特斯拉股價在29日收盤後大漲逾4%至每股405.25美元，自上次公布財報以來，股價累計大漲超過80%，顯示投資人對特斯拉財務表現的關注減少，而是把特斯拉視為投資馬斯克願景的標的。

特斯拉對於重要問題仍未提供具體細節，例如更平價車款的推出時程或對銷售的具體預測。馬斯克在會議上花費多數時間談論特斯拉的人形機器人「Optimus」，而對於製造成本上升和特斯拉電動車在2024年全球交車量下滑1%，是十多年來首見年度下滑的影響則輕描淡寫。

馬斯克說：「我們正在建立生產線，並為我認為將是宏大的2026年和好到不可思議的2027年和2028年鋪路。」

另外，特斯拉財務長財務長塔尼亞表示，上季淨利從比特幣獲得6億美元按市值計價的獲益，原因是對公司持有的數位資產採用新的會計規定。

特斯拉 電動 馬斯克

延伸閱讀

暢銷車需要加緊量產！改款Tesla Model Y正式於歐洲投產！

「實質副總統」破滅？白宮幕僚長初戰告捷：西廂無馬斯克辦公室

億萬富豪入閣救政府？馬斯克最新民調曝光 美國民眾看法不一

馬斯克最大挑戰！廢除「1美分硬幣」 背後暗喻美國政治惰性

相關新聞

特斯拉預測2025年重返成長 宣布6月推出自駕車叫車服務

電動車大廠特斯拉（Tesla）上季獲利低於預期，但該公司宣布計劃啟動自駕計程車（robotaxi）業務，並預期今年電動車...

Meta年度獲利激增 但預計第1季營收低於預期

社群媒體巨擘Meta今天公布去年獲利與營收激增，今年計劃擴展AI基礎設施，但預計第1季營收將低於市場預期，顯示這類投資恐...

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

隨著OpenAI指控中國新創深度求索（DeepSeek）盜用其模型進行開發，人工智慧領域的先驅與新秀之爭越演越烈。不過，...

經濟快評／Fed發表偏向「鷹派」聲明，不理川普降息要求

美國聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場理事會（FOMC）於美東29日下午2時（台灣30日凌晨3時）會後決定維持利率在4...

聯準會維持利率不變 美股3大指數收黑

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布利率按兵不動，幾乎沒有透露何時可能進一步降息，美國股市3大指數今天收黑，美債殖利率攀升

美準商務部長暗示加墨關稅仍有變 國際油價下跌

美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）暗示，美國對加拿大及墨西哥加徵關稅一事並非板上釘釘，國際油價今天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。