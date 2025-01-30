Meta年度獲利激增 但預計第1季營收低於預期

社群媒體巨擘Meta今天公布去年獲利與營收激增，今年計劃擴展AI基礎設施，但預計第1季營收將低於市場預期，顯示這類投資恐難為旗下社群平台吸引更多數位廣告收入。

綜合法新社與路透社報導，Meta公布對於人工智慧（AI）未來的雄心計畫，導致股價在盤後交易中飆升5%，但後來漲幅維持在2%左右

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，他相信 Meta的AI實力將讓公司成為領頭羊，不過他警告實現所需巨額投資將「需要時間」。

Meta是臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp母公司，去年淨利飆升59%至623.6億美元，第4季獲利飆升49%至208.4億美元。

Meta去年營收達1645億美元，比2023年成長22%，受惠於廣告業績成長，主因廣告價格上漲10%以及平台曝光數增加11%。

Meta表現穩健正值公司大幅調整內容政策以迎合美國總統川普。Meta最近宣布終止在美國的事實查核計畫，這類計畫原本目的在打擊錯誤資訊，不過遭保守派批評為審查制度。

祖克柏表示，今年將是「重新定義我們與各政府關係的重要一年」。

另一方面，Meta今天也預測第1季營收將低於華爾街預期，顯示Meta在昂貴的AI驅動工具方面投資，仍難為旗下社群媒體平台吸引更多的數位廣告收入。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整數據，Meta預計首季營收在395億美元和418億美元之間，分析師預估的均值為417.2億美元。

Meta的數位廣告占營收相當大部分。美國各大品牌紛紛為可能破壞全球經濟穩定的美國政策計畫做準備之際，Meta的數位廣告業績趨緩，代表整個產業走勢恐會疲軟。

這將為Meta的支出帶來新的疑慮。公司在AI方面的企圖心，以及對智慧眼鏡與擴增實境系統等「元宇宙」技術的投資相關成本，均得依賴其核心社群媒體廣告業務提供資金。