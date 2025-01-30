快訊

嘉義大埔規模5.6地震！台南大樓磁磚碎落滿地 祖孫超商購物躲過一劫

目擊者曝曾急轉90度！美航64人客機撞黑鷹直升機「傳4人獲救」川普回應了

台東2兄弟疑用蠟燭取暖 初二凌晨發生祝融雙雙不幸葬身火窟

微軟預測Q3雲端業務不如預期 股價跌

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

微軟今天公布的第3季雲端運算業務成長數據不盡理想，致股價下挫逾5%。微軟豪擲千金，人工智慧（AI）的收入卻難以掌握，加上中國成本更低的AI模型來勢洶洶，引發投資人不安。

綜合路透社與法新社報導，微軟（Microsoft）財務長胡德（Amy Hood）表示，雲端平台Azure業務本財年第3季的成長率將在31%至32%之間。這個數字未達華爾街預期的33%。

Azure第2季營收成長31%，同樣低於投資技術公司Visible Alpha估計的31.8%。

微軟第2季的營收來到696億美元，其「智慧雲端」部門的營收攀升至255億美元，但市場先前期望的數字更高。

根據Visible Alpha的數據，微軟的資本支出達到226億美元，高於分析師預期的209.5億美元。

儘管季度整體銷售額超過預期，但鑒於微軟投入數千億美元建造AI資料中心，並將新科技融入產品，投資人希望到更好的成績。

千金 投資人 財務

延伸閱讀

DeepSeek被證實盜用OpenAI模型數據！狄驤：各取所需？最大贏家是微軟

1民未獲釋 以拒重開加薩走廊 數十萬巴人苦等返家

川普提「清空」加薩 籲埃及約旦收容巴人 兩國強力拒絕

影／以哈停火後第二批人質！4以軍女兵微笑揮手獲釋 返家擁抱親人

相關新聞

不甩川普施壓降息！關稅政策恐釀通膨 聯準會利率按兵不動

美國聯邦準備理事會（Fed）今天在2025年首場政策會議上，宣布利率按兵不動，即便美國總統川普（Donald Trump...

美2機相撞至少18死！失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

美國航空一架編號5342客機29日在華盛頓特區雷根國家機場附近與美軍黑鷹直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac ...

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

隨著OpenAI指控中國新創深度求索（DeepSeek）盜用其模型進行開發，人工智慧領域的先驅與新秀之爭越演越烈。不過，...

經濟快評／Fed發表偏向「鷹派」聲明，不理川普降息要求

美國聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場理事會（FOMC）於美東29日下午2時（台灣30日凌晨3時）會後決定維持利率在4...

聯準會維持利率不變 美股3大指數收黑

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布利率按兵不動，幾乎沒有透露何時可能進一步降息，美國股市3大指數今天收黑，美債殖利率攀升

美準商務部長暗示加墨關稅仍有變 國際油價下跌

美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）暗示，美國對加拿大及墨西哥加徵關稅一事並非板上釘釘，國際油價今天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。