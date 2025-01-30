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美國客機空中與直升機相撞 目前傷亡不明

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為雷根機場塔台。路透
圖為雷根機場塔台。路透

美國一架國內班機約在美東時間29日晚間9時在空中與一架軍用直升機相撞後墜毀。

聯邦航空管理局（FAA）指出，根據初步調查，一架美國航空班機約在晚間9時準備降落雷根機場（Reagan National Airport）之時，在空中與一架軍用直升機在空中相撞。

據報導，飛機墜落在維州的波多馬克河（Potomac River）附近，目前傷亡不明，救難人員已在第一時間前往現場搜救；據了解，該客機自堪薩斯州的威其塔市（Wichita）起飛，其機型設計最多可乘坐78名乘客。

直升機 美國航空

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