AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

隨著OpenAI指控中國新創深度求索（DeepSeek）盜用其模型進行開發，人工智慧領域的先驅與新秀之爭越演越烈。不過，華爾街日報29日刊登一則公開信，由一群自稱網路內容創作者致信OpenAI執行長奧特曼，大酸這是ChatGPT竊取別人成果「遭受報應」，重提ChatGPT「撞聲」好萊塢女星史嘉蕾喬韓森事件，直言OpenAI同樣迴避訓練數據的問題。

這封公開信署名為「世界各地的文字工作者、藝術家、電影創作者等」，開頭先調侃OpenAI指控DeepSeek擅自使用其AI工具打造、訓練自己的產品一事「很有趣」。

信中寫道：「嗯，竊取別人的成果！那句話怎麼說來著？因果報應是......（Karma’s a...）。你懂的，如果你不理解，GPT-4可以為你補全這個句子」

儘管致信者話接著肯認OpenAI、奧特曼努力彌補那些為創造ChatGPT模型提供燃料的人，包含與各家新聞媒體、出版商達成協議，諸如華爾街日報、金融時報等。不過，還有許多藝術家和組織正在對公司提起訴訟。隨後來一句：「那麼，史嘉蕾喬韓森的事情如何了？」

致信者到此話鋒一轉表示：「但是你依然迴避關於訓練數據的問題。記得你的前技術官被問到使用YouTube數據時，她回答『我其實不確定』。」

信中再問及OpenAI提出的「媒體管理人工具」（Media Manager），承諾創作者和內容所有者可以表達「希望自己的作品如何被納入或排除在機器學習研究和訓練中」。但是，當一名華爾街日報專欄記者問及此事，產品官維爾（Kevin Weil）卻回答：「我們還在努力開發，有更多可以說的時候會再說。」

最後，致信者拋下一句：「如果DeepSeek開發一套讓你能選擇自己數據不被使用的工具，我們想你應該會......現在就想要它吧。」

信中還附言：「隨意用這封信訓練你的AI吧。看吧？許可！」