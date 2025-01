是否履行半導體補貼合約 美準商務部長：我先看內容

美國前總統拜登依法補助台積電在美設廠,現任總統川普則傾向徵關稅推動企業在美生產。美國準商務部長盧特尼克今天表示,將檢討現行做法。被問到是否履行已敲定的合約時,他說,「無法承諾履行我還沒讀的合約」。

美國聯邦參議院商務委員會上午就商務部長提名人盧特尼克(Howard Lutnick)人事案召開聽證會。

在3個多小時的聽證會中,盧特尼克至少兩度提到台積電。一是他表示,期盼將半導體產業帶回美國,創造優質就業機會,讓美國回歸創新。英特爾(Intel)開創晶片產業,然後全世界開始利用美國晶片。「台積電利用了我們,某種程度上從我們手中奪走它」(TSMC leveraged us and sort of took it fromus.)。

二是回應半導體供應鏈提問時,盧特尼克說,美國太依賴台灣,需要確保國家安全。

聽證會中,與會議員多次提到川普形容為「非常糟糕」的晶片法(Chips and Science Act)。

盧特尼克除了表達必須先讀「晶片法」補助合約才能答覆是否履行外,也提到對於已發放的補助資金,他將嚴格執行相關企業簽署的文件,以確保美國獲得交易回報。

他數度強調振興美國半導體製造業的重要性,並表示將檢討現行對美國半導體製造的補貼,做出對的決定。但他也形容,相關補貼是把半導體製造業帶回美國的「極佳頭期款」(excellent down payment)。

美國國會2022年在跨黨派支持下通過「晶片法」,提供390億美元(約新台幣1.28兆元)直接獎勵金,鼓勵半導體產業到美國投資。彭博(Bloomberg News)報導,「晶片法」是美國數十年來規模最大的產業政策之一,也是拜登政府的重要成就。

彭博指出,企業界已承諾投入超過4000億美元,包括美光(Micron)、三星電子(Samsung Electronics)及格羅方德(GlobalFoundries)等公司的重大新投資計畫。這些晶片業者是與拜登政府簽署最終合約的20家企業之一。

川普日前嘗試凍結數以千億計美元聯邦援助款項,將影響「晶片法」執行。這項決定昨天被法院擋下後,白宮今天撤回命令。

當被參議員問到聯邦援助款凍結令對「晶片法」的影響時,盧特尼克表示,這讓他有時間深入研究所有文件,將有助資金發放並確保計畫完成。

他也駁斥凍結令使「晶片法」延後執行的疑慮,強調目前發出的資金不多,時程並未真正受影響。

對中國強硬派的盧特尼克目前是金融服務公司費茲傑羅(Cantor Fitzgerald)執行長。如果人事任命通過,他將出掌聚焦提振美國產業的商務部。