經濟快評／Fed發表偏向「鷹派」聲明，不理川普降息要求

美國聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場理事會（FOMC）於美東29日下午2時（台灣30日凌晨3時）會後決定維持利率在4.25%-4.50%不變，不僅並未理會總統川普提出的降息要求，而且在會後聲明中做出較偏向「鷹派」的政策指引，顯示Fed在見到通膨進一步減緩的明確證據之前，仍將延緩今年的降息速度。

與上一次的會後聲明相比較，除了上次降息1碼，這次不降之外，所用措辭有兩項更動。第一，在就業方面，上次聲明指出，「失業率已經上升，但仍處於低水準」，但這次則表示「近月來失業率穩定處於低水準，且勞動市場情勢仍然堅實」；既不再提到失業率上升，並強調勞動市場仍然堅實，顯然表示Fed原先對就業的顧慮已經大為減輕。

第二，在通膨方面，上次聲明中表示，「通膨朝向2%目標趨近已有所進展，但仍然稍稍居高」，而這次只提到「通膨仍然稍稍居高」，這意味Fed不再認為「通膨下降已有進展」。

綜合上述兩點，可以觀察到Fed的聲明與上次相比，顯然更加傾向「鷹派」。儘管川普上周表示，「我認為我比他們（指Fed決策官員）更了解利率，而且我認為我確定比負責這項決定的人（暗指鮑爾）更了解得多。我想要看利率大幅下降」，但Fed顯然並未在貨幣政策上有所讓步。