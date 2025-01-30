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聯準會維持利率不變 美股3大指數收黑
美國聯邦準備理事會（Fed）宣布利率按兵不動，幾乎沒有透露何時可能進一步降息，美國股市3大指數今天收黑，美債殖利率攀升。
道瓊工業指數下挫136.83點或0.31%，收報44713.52點。
標普500指數下跌28.39點或0.47%，收在6039.31點。
那斯達克綜合指數下滑101.27點或0.51%，收19632.32點。
費城半導體指數上揚11.07點或0.23%，收4918.10點。
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