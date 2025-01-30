美準商務部長暗示加墨關稅仍有變 國際油價下跌

美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）暗示，美國對加拿大及墨西哥加徵關稅一事並非板上釘釘，國際油價今天下跌。

對於美國向加拿大及墨西哥加徵關稅一事將在本週生效的預期，稍早時曾刺激原油期貨上漲，短暫推動加拿大原油折價幅度至6個月以來最高，但折價幅度在盧特尼克發言後收窄。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下跌1.6%，來到每桶72.62美元。

倫敦北海布倫特原油3月交割價下挫1.2%，來到每桶76.58美元。