不甩川普施壓降息！關稅政策恐釀通膨 聯準會利率按兵不動

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
聯準會主席鮑爾。法新社
聯準會主席鮑爾。法新社

美國聯邦準備理事會（Fed）今天在2025年首場政策會議上，宣布利率按兵不動，即便美國總統川普（Donald Trump）施壓要求降息。

外界普遍預期，聯準會本次會議將維持利率不變，投資者則密切注意聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的聲明及評論。

市場擔憂，川普誓言施加關稅、大幅減稅、打擊移民和放鬆監管等政策，恐再次引發通膨，這將迫使聯準會暫停降息，或甚至再度升息。

川普上週再度批評聯準會及鮑爾。他表示，「我將要求立即降息」，如果聯準會不採納他的觀點，他將「發表一份強有力的聲明」。

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