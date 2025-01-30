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市場靜待聯準會決策 歐股走勢分歧

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導
Fed與ECB本周將舉行今年首場主要會議，歐洲主要股市收盤走勢分歧；倫敦FTSE 100指數上漲23.94點，收8557.81點。路透社
Fed與ECB本周將舉行今年首場主要會議，歐洲主要股市收盤走勢分歧；倫敦FTSE 100指數上漲23.94點，收8557.81點。路透社

美國聯邦準備理事會（Fed）與歐洲中央銀行（ECB）本週將舉行今年首場主要會議，市場將焦點從近期科技股震盪轉向利率前景，歐洲主要股市今天收盤走勢分歧。

倫敦FTSE 100指數上揚23.94點或0.28%，收報8557.81點。

法蘭克福DAX指數上漲206.95點或0.97%，收在21637.53點。

巴黎CAC 40指數下跌24.89點或0.32%，收7872.48點。

Fed 指數 科技股 美國

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