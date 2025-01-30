澳洲財長呼籲公民 使用中國大陸DeepSeek AI須謹慎

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）今天呼籲公民，在使用中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）模型時須謹慎。

路透社報導，查默斯在記者會上指出：「我們呼籲澳洲人民對這項新技術保持謹慎。我們顯然時常獲得這方面的建議。」

此前，澳洲工業暨科學部長休斯奇（Ed Husic）曾表示，基於隱私考量，對使用DeepSeek應保持「非常謹慎」的態度。

美國官員昨天指稱，他們正調查DeepSeek對國家安全的影響。