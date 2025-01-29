義大利憂個資外洩 要DeepSeek說明資料是否存中國

中央社／ 羅馬29日專電
義大利個資保護專責行政機構聲明，已向中國公司DeepSeek發函，要求該公司20日內說明AI平台的資訊蒐集目的及法律基礎，及資料是否被存在中國伺服器。法新社
義大利個資保護專責行政機構聲明，已向中國公司DeepSeek發函，要求該公司20日內說明AI平台的資訊蒐集目的及法律基礎，及資料是否被存在中國伺服器。法新社

義大利個資保護專責行政機構聲明，已向中國公司DeepSeek發函，要求該公司20日內說明AI平台的資訊蒐集目的及法律基礎，及資料是否被存在中國伺服器，擔憂義大利數百萬人個資可能存在高風險。

義大利個資保護專責機構（Il Garante per laProtezione dei Dati Personali，簡稱Garante）是一個獨立的義大利行政機構，在1996年12月31日依法設立，目的是確認個人資訊隱私被處置時，皆能獲得保護，尊重基本人權、自由、尊嚴等原則。

GARANTE機構28日發布新聞稿指出，考量到義大利數百萬人的資料可能存在高風險，該單位已向DeepSeek人工智慧（AI）平台的杭州與北京公司發出資訊請求。

義大利個資保護機構要求，DeepSeek及其附屬公司確認收集了哪些個人資料，平台提供資訊來源，資訊會被運用於何種目的，資訊處理的基本法律原則為何，以及資訊是否被儲存在位於中國的伺服器上。

GARANTE另詢問，DeepSeek使用何種類型的資訊來訓練人工智慧系統，如果DeepSeek透過網路活動足跡收集個人數據，應澄清註冊用戶與非註冊用戶的數據處理有何不同，以及使用者是否獲充分告知個人數據資訊的處理原則。

義大利個資保護機構表示，DeepSeek必須在20天內向管理機構提供所要求的資訊。

DeepSeek 個資 義大利

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