白宮AI沙皇：美AI優勢僅剩半年

白宮發言人李維特廿八日說，白宮正致力確保美國在人工智慧（AI）上的主導地位。白宮新設的「AI與加密貨幣沙皇」塞克斯同日對美國福斯新聞說，美國仍主導AI領域，但領先中國大陸的優勢僅三至六個月，非常競爭。

塞克斯還說，美國公司過去有點太自滿。川普政府會竭盡所能維持美國的主導性。中國大陸AI新創公司「深度求索」的DeepSeek生成式AI模型可與美國AI研究室OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT媲美。OpenAI正開發下一代模型，但OpenAI只領先約三個月至半年。

塞克斯強調，中國的AI公司迅速追趕並緊追不捨，但美國「並未喪失領先地位」。川普政府會盡全力保持美國的主導性。

塞克斯提到美國禁止高階晶片出口至中國，因此中國必須充分利用它取得的晶片潛力，以提高這些晶片的效能。美國的出口禁令反而成為中方在AI上創新的動力。深度求索展現其AI模型提高效能的方法，美國的AI公司也會學習並採用這些高效技術。

塞克斯還說，AI領域一種叫「蒸餾」的技術，即一個模型向另一個學習、吸取知識。接下來幾個月，美國的AI領頭企業會採取措施試圖防止蒸餾。OpenAI廿八日表示，會和美國政府合作，以保護美國技術不會被敵人對手及競爭者取得。

OpenAI表示已掌握證據，顯示DeepSeek盜用其模型進行開發；不過，OpenAI婉拒進一步說明或提供證據細節。

截至廿八日，DeepSeek仍是應用程式商店下載榜首。據市場情報公司AppMagic和美媒Semafor提供數據，自十五日以來DeepSeek逾二百萬次下載，其中近百分之七十是在這三天內下載。

另外，美媒CNBC同日報導，基於潛在安全及道德問題，美國海軍已要求人員避免以任何形式用DeepSeek模型。美國海軍證實已示警官兵禁用DeepSeek。該電郵內容提醒海軍人員不得以任何形式下載、安裝或使用DeepSeek。

其實美國海軍早在深度求索的R1模型發布當周就示警其人員「不得將DeepSeek的AI用於任何與工作相關的任務或個人用途」。