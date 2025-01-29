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環團：德國能源公司是俄國天然氣進口歐洲核心

中央社／ 柏林28日專電

德國環境援助組織與多個環保環體近日指出，歐盟對俄羅斯實施能源制裁，仍購買俄羅斯進口的液化天然氣，德國聯邦政府所有的歐洲安全能源公司Sefe是歐盟進口俄羅斯天然氣的關鍵者。

德國聯邦政府所有的歐洲安全能源公司Sefe（Securing Energy for Europe），原為俄羅斯天然氣工業公司德國分公司（Gazprom Germania），是俄羅斯國有企業俄羅斯天然氣工業公司的子公司。2022年俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭後，該分公司被德國政府國有化。

據德國環境援助機構（DUH）、德國環保環體Urgewald、比利時美好環境協會組織（Bond BeterLeefmilieu）與烏克蘭非營利組織Razom We Stand共同報告指出，Sefe去年購買58批液化天然氣，總計410萬噸（56.6億立方公尺）；而在2023年僅記錄12批貨物，共88萬噸（12.1億立方公尺）。全部液化天然氣經過英吉利海峽抵達法國北部敦克爾克（Dunkirk）。

統計中，最大的液化天然氣進口國家是法國、西班牙、荷蘭、比利時和義大利。這些國家作為進口終端，天然氣透過管道輸送後，與現有天然氣混合，然後再進行下一批輸送，例如輸往德國。

環團機構指出，歐洲希望透過對俄羅斯在能源領域實施多項制裁，像是煤炭與石油能源，使俄羅斯更難以為入侵烏克蘭的戰爭提供資金，然而，液化天然氣仍在進口項目中，包括透過德國能源公司Sefe向俄羅斯購買。

Sefe公司回應表示，由於歐洲尚未對俄羅斯液化天然氣進口實施任何制裁，因此沒有法律依據終止，或是暫停與俄羅斯供應商之間的現有合約。如果停止運輸天然氣，仍必須支付約定量的帳單，並使供應商能夠轉售這些天然氣，進而支持俄羅斯的經濟。

Sefe在敦克爾克接收的進口液化天然氣，在法國和比利時的兩個交易場所出售，目前無法確知抵達法國的液化天然氣，有多少最後進入德國的管道。該公司表示，「一旦敦克爾克收到天然分子被輸送到歐洲天然氣管網，就無法再被追蹤」，因此無法提供任何相關訊息。

根據德國環境援助機構估計，在2023年透過法國和比利時間接進口的俄羅斯液化天然氣，佔德國天然氣進口總量的比重達3至9.2%。環團也指出，因歐盟內部對天然氣市場缺乏透明度，研究數據帶有不確定性。

俄羅斯 德國 法國

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