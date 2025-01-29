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DeepSeek遭惡意攻擊！陸資安專家揪「IP皆來自美國」 取得用戶隱私手法曝

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DeepSeek遭惡意攻擊！陸資安專家揪「IP皆來自美國」 取得用戶隱私手法曝

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深度求索（DeepSeek）公佈低成本大模型後，登上美國蘋果應用商店下載排行榜榜首，一度造成美國科技巨頭股價暴跌。 （路透社）
深度求索（DeepSeek）公佈低成本大模型後，登上美國蘋果應用商店下載排行榜榜首，一度造成美國科技巨頭股價暴跌。 （路透社）

大陸新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）大模型過去幾天多次出現「當機」災情，星期二（1月28日）凌晨並受到大規模惡意攻擊，許多用戶無法登錄或註冊，或是無法進行對話。根據大陸網路資訊安全專家介紹，星期一（27日）和星期二攻擊數量激增，主要是暴力破解攻擊，攻擊IP位址全部來自美國

根據大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」消息，中國網路安全公司奇安信1月28日分析，深度求索本周受到的網路攻擊，IP位址都在美國。

奇安信網路安全專家王輝指出，「暴力破解攻擊」主要是破解深度求索用戶的密碼，透過這種方式取得用戶私隱資訊。

大陸網路安全公司奇虎360董事長週鴻禕周二公開表示，如果深度求索有需要，360願意提供網路安全的全力支持。

同日，奇虎360發布《關於全力支持國產大模型DeepSeek的倡議書》，作為大陸最大的網路安全公司，360集團鄭重承諾，將以「民族大義為己任」，全力以赴為深度求索提供全方位網路安全防護，堅決捍衛國產AI技術的尊嚴與安全。

深度求索周二凌晨表示，近期網路服務受到大規模惡意攻擊，為持續提供服務，暫時限制中國手機號碼以外的註冊。已註冊的用戶則可正常登入。

深度求索公佈低成本大模型後，周一力壓美國AI龍頭公司OpenAI的ChatGPT，登上美國蘋果應用商店下載排行榜榜首，一度造成美國科技巨頭股價暴跌。

除夕（28日）凌晨，深度求索再發布開源文字生成圖像（文生圖）大模型Janus-Pro7B，DeepSeek宣稱模型在基準測試中超越OpenAI。

DeepSeek OpenAI 密碼 網路攻擊 美國

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