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華爾街擺脫DeepSeek衝擊 美股收高那指強彈近400點
中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）發表低成本人工智慧（AI）模型，一度引發美國科技股賣壓湧現後，有分析師認為這是投資人反應過度，美股4大指數今天收復部分失地。
道瓊工業指數上漲136.77點或0.31%，收報44850.35點。
標普500指數小漲55.42點或0.92%，收在6067.70點。
那斯達克指數勁揚391.76點或2.03%，收19733.59點。
費城半導體指數揚升53.79點或1.11%，收4907.03點。
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