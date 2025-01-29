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華爾街擺脫DeepSeek衝擊 美股收高那指強彈近400點

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
DeepSeek發表低成本AI模型，一度引發美國科技股賣壓湧現，美股4大指數收復部分失地，其中那斯達克指數強彈391.76點。法新社
DeepSeek發表低成本AI模型，一度引發美國科技股賣壓湧現，美股4大指數收復部分失地，其中那斯達克指數強彈391.76點。法新社

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）發表低成本人工智慧（AI）模型，一度引發美國科技股賣壓湧現後，有分析師認為這是投資人反應過度，美股4大指數今天收復部分失地。

道瓊工業指數上漲136.77點或0.31%，收報44850.35點。

標普500指數小漲55.42點或0.92%，收在6067.70點。

那斯達克指數勁揚391.76點或2.03%，收19733.59點。

費城半導體指數揚升53.79點或1.11%，收4907.03點。

AI DeepSeek 半導體 標普 科技股 美股 道瓊指數 那斯達克

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