投資人消化DeepSeek市場衝擊 歐股收盤走勢不一

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導
DeepSeek發表低成本AI模型後，外界對美國科技巨頭的巨額投資產生質疑。美聯社
DeepSeek發表低成本AI模型後，外界對美國科技巨頭的巨額投資產生質疑。美聯社

中國新創公司深度求索（DeepSeek）發表低成本人工智慧（AI）模型後，外界對美國科技巨頭的巨額投資產生質疑，科技股賣壓沉重。市場持續消化此衝擊，歐股今天收盤漲跌互見。

倫敦FTSE 100指數上揚30.16點或0.35%，收報8533.87點。

法蘭克福DAX指數大漲148.40點或0.70%，收在21430.58點。

巴黎CAC 40指數微挫9.21點或0.12%，收7897.37點。

DeepSeek 指數 法蘭克福 科技股 輝達

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