快訊

DeepSeek創辦人返鄉過年 班主任曝「家庭背景」：他不是書呆子

輝達崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」：投資人太專注於單一題材

暫時休兵！大樂透本期頭獎槓龜 29日頭獎上看1.3億元

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek打破AI成本假設 能源企業也受衝擊

中央社／ 曼谷28日綜合外電報導
中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的新聊天機器人，打破科技業及其他領域對人工智慧（AI）成本的假設，正在撼動另一個產業：能源企業。（路透社）
中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的新聊天機器人，打破科技業及其他領域對人工智慧（AI）成本的假設，正在撼動另一個產業：能源企業。（路透社）

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的新聊天機器人，打破科技業及其他領域對人工智慧（AI）成本的假設，正在撼動另一個產業：能源企業。

法新社報導，深度求索表示，它是以大約2000個輝達（NVIDIA）晶片研發R1開源模型，僅占一般認為訓練類似模型所需運算力的一小部分。

這對發展AI的成本具有重大影響，並且大幅提高資料中心的能源效率。資料中心是不斷成長的AI產業核心所在。

伴隨AI革命到來的假設是，運算需求及能源需求將急遽增長，因而需要對資料中心和資料中心的供電方式進行大規模科技投資，從而推升能源股股價。

資料中心內有讓AI應用程式能運行的高效能伺服器及其他硬體。

因此，DeepSeek有無可能代表一種比較不會造成電力吃緊的AI發展方式？

投資人似乎是這麼認為。他們昨天紛紛拋售美國能源公司股票，導致已被科技股暴跌拖累的股市雪上加霜。

計劃為AI打造大規模能源產能的星座能源公司（Constellation Energy）股價昨天收盤重挫逾20.8%。

獨立投資研究公司晨星公司（Morningstar）能源及公共設施策略師米勒（Travis Miller）指出：「R1模型闡明了運算效率提升對發電設施構成的威脅。」

他同時表示，「我們仍相信資料中心、製造業回流及電氣化是順風題材」，不過這些題材的「市場預期太過火」。

DeepSeek 科技股

延伸閱讀

DeepSeek除夕再發布「文生圖」大模型 表現優於OpenAI

恐成黃仁勳最大噩夢？「他」讓輝達市值一夕蒸發6,000億美元

DeepSeek衝擊…韓業界短期內股價恐受影響 仍預期輝達主導地位不變

DeepSeek成AI黑馬！創辦人梁文鋒經歷曝光 核心職位都是「應屆畢業天才」

相關新聞

下墜的刀子有人接？DeepSeek引震盪 輝達、台積電ADR率那指期盤前反攻

美股期指周二經過上個交易日科技股賣壓後反彈，投資人逢低買進受挫的晶片製造商和能源供應商。上個交易日崩跌17%的輝達（NV...

各有千秋！紐時記者實測DeepSeek、OpenAI：「它」解答數理邏輯快1倍

中國大陸人工智慧（AI）新創公司「深度求索」暴紅，紐約時報記者Eli Tan實測該公司的AI助理DeepSeek，跟美國...

恐成黃仁勳最大噩夢？「他」讓輝達市值一夕蒸發6,000億美元

輝達（NVIDIA）周一股價崩跌17%，市值蒸發5,930億美元，失血之大，創下美國股市史上單日最慘重紀錄。

DeepSeek疑突破美貿易限制 議員籲加強對陸出口管制

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）顛覆美國AI生態系，可能面臨美國政府施加限制。然而專家指出，要對...

DeepSeek打破AI成本假設 能源企業也受衝擊

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的新聊天機器人，打破科技業及其他領域對人工智慧（AI）成本的假設，正在撼動另...

面臨空污問題…泰國政府遭批治空污不力 內閣同意投入6億泰銖解決

曼谷和泰國多個府近一週面臨空污問題，政府遭批治空污不力。總理貝東塔今天主持內閣會議，內閣同意投入6億2000萬泰銖（約新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。