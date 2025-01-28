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DeepSeek打破AI成本假設 能源企業也受衝擊
中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的新聊天機器人，打破科技業及其他領域對人工智慧（AI）成本的假設，正在撼動另一個產業：能源企業。
法新社報導，深度求索表示，它是以大約2000個輝達（NVIDIA）晶片研發R1開源模型，僅占一般認為訓練類似模型所需運算力的一小部分。
這對發展AI的成本具有重大影響，並且大幅提高資料中心的能源效率。資料中心是不斷成長的AI產業核心所在。
伴隨AI革命到來的假設是，運算需求及能源需求將急遽增長，因而需要對資料中心和資料中心的供電方式進行大規模科技投資，從而推升能源股股價。
資料中心內有讓AI應用程式能運行的高效能伺服器及其他硬體。
因此，DeepSeek有無可能代表一種比較不會造成電力吃緊的AI發展方式？
投資人似乎是這麼認為。他們昨天紛紛拋售美國能源公司股票，導致已被科技股暴跌拖累的股市雪上加霜。
計劃為AI打造大規模能源產能的星座能源公司（Constellation Energy）股價昨天收盤重挫逾20.8%。
獨立投資研究公司晨星公司（Morningstar）能源及公共設施策略師米勒（Travis Miller）指出：「R1模型闡明了運算效率提升對發電設施構成的威脅。」
他同時表示，「我們仍相信資料中心、製造業回流及電氣化是順風題材」，不過這些題材的「市場預期太過火」。
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