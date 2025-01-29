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輝達：AI訓練仍需大量晶片

聯合報／ 編譯葉亭均、記者顏伶如／綜合外電

輝達發言人曼葛林登廿七日在聲明中稱讚中國大陸深度求索（DeepSeek）取得傑出的ＡＩ發展，也顯示ＡＩ新模式可以透過易於取得且符合美國出口管制的資源和技術實現。

由於近日輝達股價重挫，聲明不忘強調這反而證明對輝達晶片的需求依然暢旺，特別對中國市場，今後ＡＩ的訓練過程，仍需大量的輝達圖形處理器（ＧＰＵ）和高效能網絡，以滿足對深度求索ＡＩ助理服務的需要。

曼葛林登說，深度求索是一項「測試時間縮放」的完美範例。輝達發出前述聲明前，股價廿七日大跌近十七％至每股一百一十八點五八美元，創華爾街股票單日市值最大跌幅，市值單日蒸發五千九百廿七億美元（約台幣十九兆元）。

深度求索暴紅引發以科技股為主的那斯達克指數，廿七日以三點一％的跌幅作收。據倫敦證交所集團資料數據，輝達淪為拖累那指重挫的最主要個股。

美國ＡＩ新創公司Scale AI執行長亞歷山大．王此前對美媒ＣＮＢＣ指稱，深度求索模型使用被禁止出口至中國的輝達ＧＰＵ產品。深度求索則聲稱是用專為中國市場設計的特殊款輝達ＧＰＵ。

輝達則主張並未違反相關出口規範，而且深度求索的成就，替輝達的ＧＰＵ創造更多用途。

中國市場 科技股 美國

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