深度求索暴紅 恐衝擊輝達訂單

中國大陸ＡＩ新創公司深度求索（DeepSeek）證明其資源雖較少，卻照樣能與輝達較勁。紐約時報廿七日報導，輝達晶片近兩年在科技業供不應求，但是盛況有可能提早結束。

深度求索上周發布新ＡＩ模型，一舉打破科技圈長期的思維，即想打造更龐大而且更先進的ＡＩ系統，一定得斥巨資建立數據中心以及非用輝達晶片不可。

有分析師認為，輝達在建立ＡＩ系統的特殊晶片市場市占率達九成。自OpenAI二○二二年推出聊天機器人ChatGPT以來，輝達業績激增百分之二百至一千二百六十億美元。

惟深度求索的暴紅，卻令人驚覺市場對輝達晶片的需求恐非永無止境。儘管輝達現階段仍處於主導地位，但此前向輝達買晶片的客戶，今後下訂單的速度可能放慢。

市調公司「摩爾洞察與策略」執行長摩希德表示，以往的看法是ＡＩ規模愈大，就會愈好、愈快；晶片愈好，ＡＩ功能就會愈強。但此一概念是否仍適用於輝達的情況，如今已面臨質疑，未來是否還要那麼多晶片也令人懷疑。

除了輝達，深度求索也可能重挫其他半導體公司，像博通、美光和台積電。

美國科技業諮詢公司Futurum Group執行長紐曼說，深度求索的成功，正是所有公司及所有人努力的目標與方向，原因是訓練ＡＩ的成本太高。但他強調（ＡＩ業界的）贏家仍未出現，至今的工具皆只能算勉強符合需求，有朝一日業界能以更價廉的成本打造出更好的模式，那大眾就會開始普遍地採用ＡＩ。

高盛集團上周發布的報告也提到，隨著DeepSeek模型崛起，挑戰美國在ＡＩ領域的主導地位，避險基金已正觀望美國扶植的ＡＩ熱潮是否還會持續。