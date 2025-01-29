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美股恐慌重挫 華爾街：反應過度

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
華爾街分析師認為，中國大陸深度求索並未在美中的AI競爭上，掀起彷彿冷戰時期美蘇太空競賽的「史普尼克時刻」（指蘇聯領先發射全球首枚衛星），股市恐慌性拋售情緒被認為反應過度。法新社
華爾街分析師認為，中國大陸深度求索並未在美中的AI競爭上，掀起彷彿冷戰時期美蘇太空競賽的「史普尼克時刻」（指蘇聯領先發射全球首枚衛星），股市恐慌性拋售情緒被認為反應過度。法新社

美國華爾街分析師廿七日認為，中國大陸深度求索並未在美中的ＡＩ競爭上，掀起彷彿冷戰時期美蘇太空競賽的「史普尼克時刻」（指蘇聯領先發射全球首枚衛星），股市恐慌性拋售情緒被認為遭誇大、反應過度。

深度求索產品發表後，廿七日美國科技股遭遇近年來罕見的重挫。輝達股價崩跌近百分之十七，台積電ＡＤＲ股價也重挫百分之十三。不過，相關個股股價在廿八日盤前已見反彈。

美國市場廿七日對深度求索的ＡＩ模型問世出現恐慌性拋售。外傳其基礎模型Ｖ３只用二千○四八片的輝達Ｈ８００圖形處理器（ＧＰＵ），並以少於二個月時間、不到六百萬美元就研發完成。反觀OpenAI的ＧＰＴ—４培訓成本逾一億美元。OpenAI競爭對手Anthropic執行長阿莫戴去年則說，打造部分ＡＩ模型耗資近十億美元。

對平均市值破一兆美元的美國企業而言，DeepSeek的突破看似災難。美股股民因DeepSeek而掀起對科技類股的拋售潮。

然而多位分析師不約而同對低成本DeepSeek模型足以媲美國公司的ＡＩ模型提出質疑。財富管理研究機構「伯恩斯坦」分析師瑞斯岡說，深度求索並不是以五百萬美元的金額打造OpenAI。此話暗指深度求索的模型無法與OpenAI的相提並論。

投資銀行TD Cowen分析師布查爾特指出，深度求索推出新模型的消息令投資人急著先拋售，然後才提問題。花旗集團分析師馬立克也說，儘管深度求索的表現可能具突破性，但「我們認為他們自稱能在沒用先進ＧＰＵ做微調下完成的說法存疑」。

重點是深度求索現階段的技術突破，不太可能使ＡＩ競賽降溫或使投資金額縮水。金融服務公司奧本海默分析師愛德華．楊在致客戶的備忘錄寫道，在競爭加劇下，投入的總支出很少會減少。 研究機構New Street Research分析師費拉古認為，深度求索模型並非「改變遊戲規則」的技術，而是符合ＡＩ產業近三年的發展趨勢。

DeepSeek OpenAI 分析師 美國

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