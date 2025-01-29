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川普：DeepSeek對美AI業當頭棒喝

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅潘勛／綜合報導
中國大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。路透
中國大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。路透

中國大陸ＡＩ新創公司深度求索（DeepSeek）近期發布性能與OpenAI相當，但成本低廉的ＡＩ模型，震撼全球。美國總統川普廿七日表示，他認為這是好事，意味發展ＡＩ的成本將變低，並認為這是一記對美國ＡＩ產業的當頭棒喝。

川普廿七日與共和黨籍眾議員於佛州邁阿密開會，並於晚間發表談話。川普表示，他近日讀到中國大陸的公司用較為低廉的成本製作出高性能的ＡＩ，川普對此表示樂觀，認為ＡＩ產業未來不必再投入大量的資金；「我正面看待這件事情。」

川普說，假如這件事情屬實，他正面看待，因為美國企業也做得到，未來不必再花這麼多錢來達到相同的結果。

川普認為，DeepSeek的成果應該被美國AI產業視為一記當頭棒喝；川普說，在ＡＩ發展的競爭上，美國應該更專注於追求勝利，畢竟美國有世界最頂尖的科學家。

川普說，與其花費數十億美元，未來可能只要花費較低的成本，期盼美國科技產業能夠獲得相同的成果；川普說，在他執政之下，美國將放手讓科技產業發揮，讓美國贏得未來。

OpenAI執行長奧特曼廿七日則說，深度求索的Ｒ１模型「令人印象深刻」，但更強大的運算能力是OpenAI成功關鍵。

奧特曼在社群媒體Ｘ寫道，DeepSeek的模型令人印象深刻，尤其是以其價格所能實現的結果；「但我們還是很高興能繼續執行自己的研究藍圖，我們認為要達成任務，現在最重要的是能進行更多運算，這比以往還重要」。

據深度求索的官方微信帳號貼文，上周推出的Ｒ１比OpenAI的ｏ１模型便宜二十倍至五十倍，依任務需求有所不同。另據深度求索去年十二月發表的論文，使用較低性能的輝達H800晶片訓練深度求索的DeepSeek-V3模型，只花不到六百萬美元（約台幣二億元）。

DeepSeek近日暴紅，快速成為多個國家的熱門下載產品，深度求索廿七日表示，其服務遭大規模惡意網路攻擊，已暫停新用戶註冊，但現有用戶仍能照常登錄。該公司將其ＡＩ助理DeepSeek服務中斷，以及新用戶無法註冊等問題，歸咎於「大規模惡意攻擊」。

DeepSeek連兩天出現當機狀況。彭博資訊引述該公司聲明，截至中國大陸時間廿七日晚間九時卅二分，部分問題已獲解決。這距該公司首次公布當機災情已過一個多小時。

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