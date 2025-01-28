輝達讚DeepSeek進展 證明需要更多自家晶片

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）27日盛讚DeepSeek為「優異的AI進步」。路透
輝達（Nvidia）27日盛讚DeepSeek為「優異的AI進步」。路透

在中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的R1模型引發美歐AI類股拋售潮候，輝達（Nvidia）27日盛讚該模型為「優異的AI進步」，並且彰顯出輝達陸規版晶片的效用，證明DeepSeek服務將需要更多輝達的晶片。

輝達表示，「DeepSeek的成就顯示出能夠如何利用技術、採用廣泛可用的模型、及完全符合出口管制的運算，來創建新的模型」。輝達發言人也說，「DeepSeek是優異的AI進步，更是測試時間擴展的完美範例」。

這些說法似乎暗示DeepSeek並未違反美國的出口管制，且印證了DeepSeek所稱的突破，駁斥部分分析師所稱的浮報成果。

DeepSeek爆紅後，27日湧入過多的新用戶，促使該公司限制新註冊。服務新用戶為AI公司所指稱的「推論」過程，輝達表示，「推論需要大量的輝達GPU和高效網路」，顯示輝達晶片將會有更多需求。

OpenAI執行長奧特曼27日表示，DeepSeek的R1模型「令人驚豔」，「尤其是他們能以這個價格所獲得的成果」，但「我們顯然推出遠為更好的模型」。

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