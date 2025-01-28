日銀再升息 可能要等夏季 預期將支持利率政策正常化

日本政府28日提名支持利率正常化的早稻田大學教授小枝淳子，出任日本銀行（央行）理事，可能促使日銀繼續升息。這也是日銀九席的理事首度有兩位女性成員。經濟學家預期，日銀可能要等到夏季才會再升息。

日銀24日升息1碼至0.5%後，預料還會調升。彭博訪調的分析師中，有56%認為日銀可能要等到7月才會再升息1碼到0.75%，達到1995年以來最高水準。NLI基礎研究所資深經濟學家上野剛志預期，日銀將每六個月升息一次，若日圓大幅貶值，升息時機則可能提前。

49歲的小枝將接替3月25日結束五年任期的經濟學家足立正司。小枝曾任日本財務省首席經濟學家，也曾在國際貨幣基金（IMF）擔任經濟學家。這項人事案獲得國會同意後，她將繼中川純子後，成為理事會的第二位女性成員。

曾任日銀副總裁的早稻田大學教授若田部昌澄說，「她（小枝）曾指出，升息未必和經濟成長相矛盾」，小枝以「利率反轉理論」著稱，這理論探討利率下降到某一臨界點後，對經濟的傷害可能大過好處，「她也以研究升息如何提升通膨預期而聞名」。小枝的個人網站顯示，她曾在2014年和時任東京大學教授的日銀總裁植田和男，共同講授非傳統貨幣政策的課程。

她2018年發表一篇論文，探討從負利率調高利率的正面影響，論文在日銀智庫網站發布後，一度成為日銀觀察家的熱議話題。

樂天證券經濟研究所首席經濟學家愛宕伸康說，小枝人事案對日銀政策的影響應該是中性的，因為政府選擇了一位和日銀現行政策思維一致的人選，「從委員會有兩名女性的角度而言，我認為從政治層面來說，她是理想選擇」。