DeepSeek恐慌重創AI股 輝達、台積ADR趁低買進

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
分析師認為，DeepSeek引發的賣壓，創造出逢低買進輝達（Nvidia）和台積電ADR等股票的良機。路透
分析師認為，DeepSeek引發的賣壓，創造出逢低買進輝達（Nvidia）和台積電ADR等股票的良機。路透

中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek發表高性價比的AI模型後，27日重創全球AI晶片股，輝達（Nvidia）股價崩跌16.9%，台積電ADR重挫13.3%。但分析師認為，這波賣壓創造出逢低買進輝達和台積電ADR等股票的良機，帶動美國AI類股回穩。

那斯達克綜合指數27日收盤重挫3.1%，費城半導體指數大跌9.2%，為2020年3月來最大單日跌幅，輝達市值蒸發5,930億美元，締造華爾街個股歷來單日市值流失額紀錄，執行長黃仁勳身價因此銳減20%至201億美元，主因為DeepSeek的產品引發市場憂心可能衝擊輝達的定價權，也可能促使微軟和字母等業者購買較少晶片。

不過，分析師認為，這波賣壓反而是低接良機。基於微軟和Google母公司字母（Alphabet）等大咖還在燒錢軍備競賽，不管是由美國、還是中國大陸引領AI創新，驅動AI效能的硬體需求將維持居高不下，而且日漸成長，成本降低也將讓AI獲更廣泛使用，硬體類股將受惠。

Fundstrat全球顧問公司研究主管Tom Lee指出，投資人對DeepSeek引發的憂慮過度反應，輝達股價大跌是買點。即便全球晶片需求下滑，輝達仍將驅動AI創新，提振銷售與獲利的速度依然快於一般公司，且輝達價位降低也是該股利多。

另一方面，全球晶圓代工龍頭台積電包辦多數先進晶片代工產能，不管當前AI晶片需求會如何變動，未來幾年的需求仍將快速成長，即便DeepSeek顛覆美國的AI領導地位，也不影響台積電的技術領先優勢，最終全球企業仍必須向台積電採購晶片。

Wedbush分析師布萊森說，這擴大了晶片客戶的廣度，而台積電不可或缺。

此外，應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）以及艾司摩爾（ASML）等三大晶片製造商也值得買進，因為都是晶片製造產業的關鍵要角。其他值得投資的股票，還包括半導體測試設備龍頭愛得萬測試（Advantest）、資料中心散熱與電源設備供應商Vertiv控股公司、電源管理設備製造商伊頓（Eaton），以及AI晶片聯結零組件製造商安費諾（Amphenol）。

截至截稿時間，輝達股價在28日美股盤前漲2.3%，邁威爾科技（Marvell）勁揚3.7%，台積電ADR漲1.7%。

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