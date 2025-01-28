輝達崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」：投資人太專注於單一題材
《黑天鵝》作者塔雷伯（Nassim Taleb）警告，輝達（NVIDIA）股價暴跌，對那些盲目追逐華爾街人工智慧（AI）所帶動的股市熱潮的投資人來說，不過是淺嘗而已。
塔雷伯警告，未來回檔的幅度，可能會是輝達周一17%跌幅的兩倍甚至三倍。輝達周一市值蒸發了5,890億美元，創下歷史上最慘烈紀錄。
「這只是開始」，塔雷伯周一收盤後接受彭博新聞訪問時說：「這是大家開始調整現實的開端。因為現在他們意識到，這不再是完美無缺的。就像玻璃上出現了小裂痕。」
塔雷伯認為，投資人直到如今還過於專注於單一題材：即輝達會因AI領域的主導地位而不斷上漲。他指出，考量到AI產業內部潛在的風險，周一的回檔其實「相當小」。
塔雷伯以發表悲觀的預測而著稱。他表示，過多投資人瘋狂追捧AI概念股，但對運作方式或成功邏輯缺乏深入了解。他將科技業形容為「灰天鵝」，因為投資人低估了這些公司單日內可能出現的股價波動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言