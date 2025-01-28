全球熱議大陸低成本AI DeepSeek 教廷警告科技操縱輿論風險

中國公司DeepSeek推出的低成本AI模型引發全球熱議，梵蒂岡今天公布文件，警告人工智慧（AI）雖可帶來機會，但也可能使人類成為高科技的奴隸，帶來操縱輿論或假新聞等風險，須要審慎規範監督。

教廷警告，人工智慧帶來創新之餘，也可能加劇歧視、貧窮、數位落差和社會不平等，「主流AI應用權力集中在少數強大公司手中，引發重大道德問題」，包括「人工智慧可能被操縱以謀取個人或企業利益，或為了特定利益而刻意引導公眾輿論。」

教廷信仰教義部（Dicastery for the Doctrine of the Faith）與文化教育部（Dicastery for Culture and Education）共同提出一份最新報告文件，主題是「舊與新－關於人工智慧與人類智慧關係的註解」，強調科技創新應該替人類福祉服務。

「舊與新」 （Antiqua et Nova）文件指出，人工智慧確實可能在許多領域替人類帶來新機遇，但梵蒂岡警告，AI也可能成為遠遠超出人類監督範圍的戰爭工具，並引發破壞穩定的軍備競賽，對人權造成災難性後果。

文件引述教宗方濟各（Pope Francis）的看法指出，AI使用「智慧」一詞有誤導危機，AI不該被視為人類智慧的「人工形式」，應該被視為一種產品，是人類智慧產出的結果，可以被用於正面或負面的用途。

文件警告AI運用在戰爭上的危險，AI武器系統能在無人類操作下逕行識別目標，予以致命打擊，被教廷認為「引起嚴重道德問題」。教宗方濟各呼籲禁止使用這類武器，擔憂可能威脅整個地區甚至人類本身生存，構成「生存風險」，因為這類技術使戰爭對大量無辜平民具有無法控制的破壞力，甚至不放過兒童。

在人際關係方面，該文件指出，人工智慧可能導致「有害的孤立」，「人工智慧擬人化」會為兒童的成長帶來問題，若出於詐欺目的，刻意將人工智慧偽裝成真人，更是嚴重道德違規，需要受到仔細監督規範。

文件另檢視人工智慧在勞動力、醫療領域可能帶來的衝擊，在教育方面，許多AI程式代替學生提供簡易答案，導致學生無法培養批判性思考技能，某些程式還可能產生「有偏見或捏造的資訊」。

教廷對AI造成假新聞提出嚴重警告，認為製作和分享人工智慧生成內容的提供者，必須核實傳播內容的真實性，在任何情況下都應避免分享侮辱人類的文字和圖像 ，避免宣揚仇恨和不寬容，避免貶低人類性行為的善良和親密性，也不可剝削弱者和弱勢群體。