下墜的刀子有人接？DeepSeek引震盪 輝達、台積電ADR率那指期盤前反攻

美股期指周二經過上個交易日科技股賣壓後反彈，投資人逢低買進受挫的晶片製造商和能源供應商。上個交易日崩跌17%的輝達（NVIDIA），周二盤前反彈5%，台積電ADR上漲3%。

標普500指數期貨上漲0.4%，那斯達克100指數期貨上漲0.7%，上個交易日大跌3%。除晶片股外，為人工智慧高耗能資料中心提供電力的 Constellation Energy 周一重挫21%後，周二盤前反彈4.7%。

美元兌主要貨幣走強，美國前總統川普周一晚上表示，他希望實施「遠高於」2.5%的全面性關稅。他在佛羅里達州的這場演講中，還說要對特定產業課徵關稅，包括晶片、製藥業、鋼鐵、銅以及鋁等領域。

DeepSeek爆紅引發美股周一震盪，投資人一面開始擔心，美國是否會喪失在AI領域的全球領導地位，一面也懷疑輝達高階晶片是否還是推動AI創新的必要條件。

Pepperstone策略師 Michael Brown說：「我仍然是多頭派，視現在是逢低買進的機會。」「話雖如此，可以理解的是，對於接住下墜的刀子的信心可能稍嫌不足。」

投資人本周將密切關注微軟（Microsoft）與蘋果（Apple）等公司的財報。本季，主要科技公司的獲利成長預料將呈現近兩年來最慢增速。