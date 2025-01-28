恐成黃仁勳最大噩夢？「他」讓輝達市值一夕蒸發6,000億美元

輝達（NVIDIA）周一股價崩跌17%，市值蒸發5,930億美元，失血之大，創下美國股市史上單日最慘重紀錄。

若要歸咎於一人，或許就是梁文鋒了。他是量化避險基金幻方量化的聯合創辦人，也是旗下人工智慧（AI）實驗室事業深度求索（DeepSeek）的聯合創辦人。DeepSeek在1月20日推出最新模型，周日已登上蘋果（Apple）App Store 下載榜首。

DeepSeek爆紅引發美股周一震盪，投資人一面開始擔心，美國是否會喪失在AI領域的全球領導地位，一面也懷疑輝達高階晶片是否還是推動AI創新的必要條件。

受限於美國出口管制，DeepSeek最新推出的App R1效能幾乎可媲美OpenAI最新版本的ChatGPT，卻僅以不到600萬美元的成本開發出這款模型。AI策略專家David Borish估算，DeepSeek的運作成本比目前使用輝達昂貴GPU伺服器的標準AI模型低了95%。他說：「如果DeepSeek在成本估算上是誠實的，那輝達及其他公司晶片的價值可能不再相同。」

不過，也有華爾街人士抱持保留態度。譬如Bernstein 分析師Stacy Rasgon指出，DeepSeek實際成本可能更高。他在報告中寫道：「我們認為DeepSeek並非以500萬美元的成本『打造出OpenAI』。這些模型看起來很出色，但我們不認為這是奇蹟。」

但華爾街的疑問仍在：DeepSeek的創新是否已經夠好，是否會讓在AI雲端和資料中心投資數十億美元的公司重新思考未來的投資方向？或者，DeepSeek的大陸背景和西方對安全疑慮，是否會令潛在的企業用戶卻步？不過，由於該公司的AI模型是開源的，幾乎可以肯定的是，所有AI公司的開發者，包括輝達在內，一定正在研究DeepSeek的創新方式，也會想辦法超越。

輝達創辦人黃仁勳以行動大膽、有遠見著稱，且對克萊頓·克里斯坦森（Clayton Christensen）著作和理念相當執著。克里斯坦森在所著的《創新的兩難》指出，大企業往往因為新創公司推出的「足夠好」且更便宜的新技術而失去市場主導地位。

《巴倫周刊》專欄作家金泰最近出版的《輝達之道》指出，黃仁勳始終戒慎恐懼於輝達內部可能出現的自滿情緒。可以肯定的是，過去幾個月來，黃仁勳應該仔細研究過DeepSeek的相關論文。

輝達發布新聞稿說：「DeepSeek是一個出色的AI進展，也是測試時間縮放（Test Time Scaling）的完美範例，」「DeepSeek的成果展現了如何利用這項技術，結合廣泛可用的模型和完全符合出口管制規範的運算資源，來創建新的模型。」

梁文鋒又是何方神聖？

梁文鋒現年40歲，出身於廣東，就讀於浙江大學，主修電子訊息與電腦視覺。

2015年，梁文鋒和兩位大學好友共同創設幻方量化。幻方量化在幾年前就開始建立一個由輝達晶片組成的叢集。DeepSeek則宣稱，他們的模型是在不到10,000顆輝達A100 GPU上進行訓練的，令馬斯克在內很多美國同業深表懷疑。

幻方量化據說管理80億美元的資金，該公司利用演算法、數學模型和電腦來預測並押注金融市場的走勢。梁文鋒並非第一位將量化交易的專業技能拓展至更廣泛應用的量化交易員。貝佐斯（Jeff Bezos）創辦亞馬遜（Amazon）之前，曾在華爾街知名的量化交易公司 D.E. Shaw & Co.工作，D.E. Shaw是量化交易的先驅。