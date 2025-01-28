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陸製電動車遭加徵關稅 特斯拉、BMW對歐盟提告

中央社／ 布魯塞爾27日綜合外電報導
歐洲聯盟執行委員會今天表示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）和德國豪華車廠BMW集團已就歐盟（EU）對在中國製造的電動車所課進口關稅，向歐盟最高法院提起告訴。路透社
歐洲聯盟執行委員會今天表示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）和德國豪華車廠BMW集團已就歐盟（EU）對在中國製造的電動車所課進口關稅，向歐盟最高法院提起告訴。路透社

歐洲聯盟執行委員會今天表示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）和德國豪華車廠BMW集團已就歐盟（EU）對在中國製造的電動車所課進口關稅，向歐盟最高法院提起告訴。

法新社報導，繼中國車廠比亞迪、吉利和上汽本月稍早就歐洲聯盟執行委員會（European Commission）加徵最高35%關稅一事向歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union，CJEU）提起訴訟，在中國生產電動車的BMW和馬斯克（Elon Musk）的特斯拉現在也跟進。

歐盟執委會貿易事務發言人吉爾（Olof Gill）告訴法新社：「我們注意到這些案件，我們將在法庭中捍衛我們的立場。」

歐盟先前針對在中國製造的電動車進行反補貼調查，包括調查中國政府的支援是否對歐洲車商構成不公平削價競爭。其後在去年10月底對從中國進口的電動車加徵關稅。

歐洲汽車產業原本已因生產成本高昂、朝電動車轉型不順及在關鍵的中國巿場競爭加劇，而深陷危機之中。

BMW表示，加徵的關稅「不會增強歐洲汽車製造商的競爭力」，因此提起訴訟尋求「廢除這項規定」，以「保護自身利益」。

BMW在聲明中指出：「這項反貼補稅會損害全球性企業的商業模式，並使得歐洲顧客的電動車供應受限，從而甚至會減緩交通的脫碳速度。」

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