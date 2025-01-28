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DeepSeek衝擊…韓業界短期內股價恐受影響 仍預期輝達主導地位不變

中央社／ 首爾28日專電

中國新創公司深度求索（DeepSeek）發布低成本AI模型，導致輝達等全球股市科技股受挫；但南韓業界人士預期輝達在AI市場的主導地位不變，僅短期內會有大幅價格波動。

DeepSeek發布低成本人工智慧（AI）模型，導致AI晶片大廠輝達（Nvidia）等美國科技類股大跌，衝擊波及亞洲市場。南韓股市雖因年節休盤躲過一劫，但若假期結束後輝達股價仍未回升，SK海力士、三星等相關公司股價估計也將受到影響。

DeepSeek引發業界震撼的原因主要來自於其成本低廉，他們去年底發布的大型語言模型DeepSeek-V3聲稱只花費557.6萬美元訓練，與美國OpenAI最新版chatGPT花費的成本一億美元相差了約20倍。

此外，受到美國對中國制裁措施影響，DeepSeek並未使用輝達性能最強大的H100晶片，而是使用較低階的H800，打破了業界對高成本才能打造出高性能模型的迷思。輝達股價也因此在美國時間27日重挫近17%，創2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期以來最大跌幅。

目前正獨家供應輝達高頻寬記憶體（HBM）的南韓SK海力士，以及正在為供應輝達HBM3e進行品質測試的三星電子，短期內股價都無法避免受到影響。

不過，韓聯社等韓媒引述業界人士指出，雖然可能會有短期內銷售減少的憂慮，但DeepSeek使用的還是輝達的晶片，輝達暫時仍掌握市場的主導性地位，只是在供需變化敏感的記憶體市場短期價格波動可能較大。

News1報導，輝達股價崩跌消息傳出後，SK海力士股票的相關討論社群開始出現「準備搶先脫手」、「感覺被輝達騙了」等文章；但也有分析認為這對三星電子反而是個機會，不只可以賺取追趕與SK海力士技術差距的時間，供應H800所用的HBM3也更有競爭力。

DeepSeek 三星電子 南韓 海力士 科技股

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