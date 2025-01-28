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打擊假新聞！馬來西亞推人工智慧事實查核助手 進一步確認資訊真偽

中央社／ 吉隆坡28日專電
馬來西亞為打擊假新聞推出「人工智慧事實查核助手」（AIFA），盼透過人工智慧（AI）進行事實查核，進一步確認在社群媒體資訊真偽。路透
馬來西亞為打擊假新聞推出「人工智慧事實查核助手」（AIFA），盼透過人工智慧（AI）進行事實查核，進一步確認在社群媒體資訊真偽。路透

馬來西亞為打擊假新聞推出「人工智慧事實查核助手」（AIFA），盼透過人工智慧（AI）進行事實查核，進一步確認在社群媒體資訊真偽。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，「人工智慧事實查核助手」由通訊及多媒體委員會（MCMC）主導，提供快速便利方式查核資訊，可以透過Sebenarnya.my網站等方式查核，讓大馬民眾看到可靠且正確的資訊內容。

通訊部長法米（Fahmi Fadzil）今天表示，這個人工智慧聊天機器人不僅利用演算法對所獲資訊與來源進行交叉比對，也提供馬來語、英語、中文和坦米爾語等4種語言，確保馬來西亞不同族群都能使用。

他指出，「人工智慧事實查核助手」具有協助民眾快速確認並獲取正確資訊、回應假訊息與打擊假新聞在大馬蔓延等3大主要功能。目前暫僅接受文字輸入模式，未來會再擴展到影片格式。

法米認為，這套系統最主要目的是讓民眾獲得官方經過確認的訊息，降低虛偽不實訊息對社會造成的影響。

馬來西亞媒體報導，通訊及多媒體委員會去年要求網路平台刪除1萬9546條假新聞，並經確認查核後有1萬7245條被刪除。馬來西亞會強化與社群媒體平台、執法單位合作，共同打擊假新聞。

AI 假新聞 社群媒體 馬來西亞

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