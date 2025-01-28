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黃仁勳身價一天縮水逾6800億元 跌出富豪榜前10名

中央社／ 台北28日電
中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）以低成本的人工智慧（AI）模型撼動市場，輝達（NVIDIA）股價重挫近17%，共同創辦人暨執行長黃仁勳為輝達最大個人股東，身價一夕之間縮水近208億美元（約新台幣6861億元），跌出全球富豪榜前10名。（路透）
中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）以低成本的人工智慧（AI）模型撼動市場，輝達（NVIDIA）股價重挫近17%，共同創辦人暨執行長黃仁勳為輝達最大個人股東，身價一夕之間縮水近208億美元（約新台幣6861億元），跌出全球富豪榜前10名。（路透）

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）以低成本的人工智慧（AI）模型撼動市場，輝達（NVIDIA）股價重挫近17%，共同創辦人暨執行長黃仁勳為輝達最大個人股東，身價一夕之間縮水近208億美元（約新台幣6861億元），跌出全球富豪榜前10名。

根據美國媒體「富比世」（Forbes）公布的全球即時億萬富豪排行榜（Real-time Billionaires List），在美股27日收盤時，黃仁勳資產從1244億美元降至1037億美元，從富豪榜第10名下滑到第17名。

與黃仁勳一樣身價暴跌的科技業「受災戶」還有甲骨文執行長艾里森（Larry Ellison），由於甲骨文股價重挫14%，艾里森從富豪榜第3名滑落至第5名。

彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，全球前500大富豪的身價27日合計損失1080億美元，原因在於中國DeepSeek宣稱已開發出一款大型語言模型，其能力不遜於美國AI巨頭等競爭對手，且訓練成本低廉，引發科技類股拋售潮。

投資人擔心DeepSeek使用的輝達晶片遠比美國公司更少，卻能媲美OpenAI等競爭對手，輝達股價27日大跌近17%，創華爾街股票單日市值跌幅最大紀錄，拖累以科技股為主的那斯達克指數收跌3.1%；聊天機器人ChatGPT主要投資者微軟（Microsoft）下跌2.1%，Google母公司Alphabet下滑4.2%。

輝達緊急發布聲明表示，DeepSeek的進展顯示其晶片對中國市場的實用性，未來將需要更多輝達晶片以滿足DeepSeek服務需求。

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書（Facebook）發文直言，「又見灰犀利撞爛瓷器店」，美國股市被一家中國新創公司推出的大型語言模型DeepSeek-V3撞得頭暈眼花，整個AI產業鏈幾乎全倒。如果只花600萬美元的DeepSeek可以輕鬆打敗至少要50億美元起跳的大型語言模型，這次美中科技競賽將充滿變數。

謝金河指出，照理說，美國總統川普號召AI投資，黃仁勳是最重要的角色，但黃仁勳卻選擇不參加川普就職典禮，現在看出一些端倪，原來中國市場是輝達「不可承受之重」。這次DeepSeek給萌芽中的AI帶來新變數，如果DeepSeek輕鬆成功，「那會是輝達巨大災難的開端」。

AI DeepSeek 富比世 輝達 黃仁勳

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