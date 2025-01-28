OpenAI執行長：DeepSeek令人驚豔 但關鍵在運算
人工智慧（AI）公司OpenAI執行長奧特曼今天說，中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）的R1模型「令人印象深刻」，但OpenAI認為更強大的運算能力是OpenAI成功的關鍵。
路透社報導，成本低廉的中國AI模型DeepSeek上月開始吸引全球目光，當時這家公司在論文中表示，使用較低性能的輝達（Nvidia）H800晶片訓練其DeepSeek-V3模型，只花費不到600萬美元。
根據DeepSeek官方微信帳號貼文，上週推出的DeepSeek-R1模型比OpenAI的o1模型便宜20倍到50倍，依任務內容而有不同。
奧特曼（Sam Altman）在社群平台X寫道：「DeepSeek的R1模型令人印象深刻，尤其是以這個價格所能實現（的結果）。」
他還說：「但我們主要是很高興能繼續執行我們的研究藍圖，並認為要成功完成任務，現在比以往都更重要的是更多運算。」
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