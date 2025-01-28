TikTok買家曝光！川普證實：微軟正在洽談收購事宜

美國總統川普下令延長短影音平台TikTok禁令後，首度公開表示，微軟（Microsoft）正在洽談收購TikTok的相關事宜，他希望能看到各方對這款應用進行競標。

路透報導，川普27日向記者表示，微軟正在洽談收購TikTok的相關事宜，他希望能看到各方對這款應用進行競標。

對此，微軟與TikTok未立即回應置評請求。

川普此前曾表示，他正與多方討論有關收購TikTok的可能性，並預計會在未來30天內對這款應用的未來作出決定。