DeepSeek徵才！工程師最高月領40萬 實習生日破4000元

中國大陸大模型DeepSeek登頂Apple中國和美國應用商店免費App下載榜，超越ChatGPT引發全球轟動。大陸遊戲《黑神話》製作人馮驥更評價DeepSeek是「國運級別的科技成果」。

開發DeepSeek的深度所求北京子公司的招聘信息，也引發關注，除了起薪2萬14薪外（人民幣，下同），實習生更是每日薪資高達1000元（約新台幣4281元）。

公開資料顯示，DeepSeek來自杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司（下稱「深度求索公司」），該公司成立於2023年7月。往上追溯其股權結構，有幻方量化的身影。

今年1月20日，深度求索公司正式發布DeepSeek-R1，該產品被外界譽為「物美價廉」。DeepSeek公眾號顯示，DeepSeek-R1 API 服務定價為每百萬輸入tokens 1元（緩存命中）/4元（緩存未命中），每百萬輸出 tokens 16元。

中國幻方量化旗下的子公司DeepSeek1月20日發布最新開源模型DeepSeek-V3。

據澎湃新聞報導，在國外大模型排名榜Chatbot Arena上，DeepSeek-R1的基準測試排名已經升至全類別大模型第三，與OpenAI的ChatGPT-4o最新版並列。不過，DeepSeek-R1的預訓練費用為557.6萬美元，不到OpenAI GPT-4o模型訓練成本的十分之一。

DeepSeek轟動全球的同時，背後人才團隊亦受到關注。招聘網站顯示，深度求索公司的北京子公司目前正在招聘員工，共有52個崗位，包括深度學習研究員、核心系統研發工程師以及資深ui設計師等，均為14薪。

薪資方面最高的為核心系統研發工程師（校園招聘），薪資範圍為6萬元-9萬元（約27萬至40萬新台幣）；除此之外，大部分崗位的起始薪在2萬元及以上。

值得一提的是，該公司正在招聘實習生，AGI大模型實習生的工資為500元/天-1000元/天，數據百曉生實習生為500元/天-510元/天。

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文章授權轉載自《香港01》