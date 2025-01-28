日本出版業2024年銷售額估3157億元 連3年負成長
日本調查及研究出版業的出版科學研究所表示，推估2024年包括紙本及電子出版品銷售額為1兆5716億日圓（約新台幣3157億元），較2023年衰退1.5%，連續3年呈現負成長。
日本放送協會（NHK）報導，在紙本出版品方面，去年銷售額為1兆56億日圓，較前一年衰退5.2%，包括書籍及雜誌同樣負成長，情勢依舊嚴峻。
雖然去年實體書店書籍銷售額稍微高於2023年，呈現復甦傾向，但由於許多書店陸續倒閉，造成整體呈現衰退趨勢。
至於電子出版品部分，去年銷售額來到5660億日圓，較2023年成長5.8%，其中電子漫畫首度突破5000億日圓，相較疫情前的2019年達到倍增。
出版科學研究所分析指出，電子漫畫發行公司跟出版社合作，增加比其他平台更早發行的作品或強化原創作品等，採取積極銷售對策，可能是較前一年成長的主因。
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