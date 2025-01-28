NVIDIA 暴跌後急發聲明：DeepSeek 的進展證明需要更多輝達晶片

輝達（NVIDIA）周一（27日）表示，中國大陸 AI 公司 DeepSeek 取得的進展，顯示出輝達晶片對大陸市場的可用性，未來將需要更多的輝達晶片來滿足 DeepSeek 服務的需求。

輝達是在該股價於周一暴跌17%至每股118.58美元、市值單日蒸發約6,000億美元後，發出上述聲明。此前， DeepSeek 的 AI 模型一夕爆紅，在周末期間引發市場熱烈討論，投資人擔心 DeepSeek 與 OpenAI 等競爭對手相比，使用的輝達晶片數量遠低於美國公司。

輝達發言人周一表示：「DeepSeek 是一項出色的 AI 進步 ，是一項測試時間縮放（Test Time Scaling）的完美範例。」

輝達在聲明中說：「DeepSeek 的成就顯示出能夠如何利用技術、採用廣泛可用的模型和完全符合出口管制的運算，來創建新的模型。」

DeepSeek 在爆紅後，周一湧入過多的新用戶，促使該公司限制新註冊，這也代表仍在適應用戶湧入的情況。服務新用戶，是 AI 公司所指稱的「推論」過程，輝達對此表示，這顯示了輝達的晶片仍是有其需求的。

輝達在聲明中表示：「推論需要大量輝達GPU和高性能網路。」

輝達也說，DeepSeek 使用的 GPU 完全符合出口標準。

輝達的聲明顯示，該公司認為 DeepSeek 的突破，為輝達的 GPU 創造了更多工作。