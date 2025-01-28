喻DeepSeek超級黑天鵝 蔡正元：美未料中AI模型超車

中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek推出號稱低成本、高效能的AI模型，投下AI股價震撼彈，輝達昨天下跌16.86%。國民黨前立委蔡正元昨在臉書分析，中國晶片還輸美國，但美國沒料到中國在AI模型朝車，把ChatGPT擠到老二，連帶拉AMD和華為，讓輝達無法唯我獨尊。他今天將DeepSeek比喻為超級黑天鵝，重挫美股。

蔡正元表示，周一美國股市大震撼盤前交易股價，輝達和台積電股價下殺10%以上，美國科技股像遭到大地震襲擊，大殺盤的原因只有一個，美國幾家專業及學術機構認證、最新出爐的AI模型「深尋」或「深度求索」，DeepSeek與OpenAI的ChatGPT較量，有過之而無不及OpenAI的ChatGPT，要使用大量昂貴的輝達AI晶片要用台積電的高端製程，要花費鉅資蓋豪華的算力中心，還要耗盡龐大的電力。

蔡正元說，更令人訝異的是，DeepSeek都不需要，不需要昂貴的輝達AI晶片，所以輝達股價下挫；也不需要台積電的高端製程，所以台積電股價下殺。原本ChatGPT開創出來的演算法已經走在AI前沿，打敗Google和Amazon的AI演算法，帶著輝達和台積電風光了兩年，沒想到DeepSeek橫空出世，開創出來另一條AI模型新捷徑，目前被認定可能會像抖音把YouTube擠到老二那樣子，DeepSeek把ChatGPT擠到老二，連帶拉AMD和華為，讓輝達無法唯我獨尊。

蔡正元說，更讓拜登和雷蒙多要遏止中國AI的念頭成了一場白日夢，DeepSeek的設計者是一群北京大學和清華大學的博士，這下子有好戲看了。中美競爭剛開始，美國認為不賣輝達晶片給中國，中國的AI就沒搞頭，雖然中國晶片目前還輸美國，美國沒料到中國卻在AI模型硬超車，看看美國還有什麼法寶可以遏制中國的AI？

蔡正元今天亦表示，中國科技已經開始寒武紀大爆發，因為鄧小平在1977年恢復大學考試，把文革的錯誤做出180度的改變。剛開始中國的大學剛歷經文革的摧殘，無論是教學或課程都慘不忍睹，但經過一代人的努力栽種，又一代人辛勤耕耘，到了2025年共計近48年。

蔡正元說，原本在世界大學排行榜上沒有名次的中國各大學，現在紛紛躍升世界前茅，產生出來的人才一代比一代優秀，自然而然中國科技不論在太空、陸地、海洋、網路，不斷爆發震撼性的突破。橫空出世的黑科技令人目不暇給，DeepSeek的出現，宛如一隻超級黑天鵝，直接讓美國股市重挫，威力之大令人不可思議 。