DeepSeek崛起震撼AI界 由數字來看對金融市場影響

中國新創公司深度求索（DeepSeek）以低成本人工智慧（AI）大型語言模型橫空出世，擾亂了引發全球狂熱的AI市場，美股科技類股今天暴跌。

DeepSeek表示，公司已開發出一款大型語言模型，其能力不遜於美國AI巨頭等競爭對手，且訓練成本低廉。

截至今天上午，強勢來襲的DeepSeek已在蘋果（Apple）應用程式商店的免費APP下載排行榜登上冠軍寶座；分析師指出，考量到美國政府限制中國取得先進AI晶片的方式，這種發展尤其令人印象深刻。

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）和谷歌（Google）母公司Alphabet股價今天重挫，DeepSeek衝擊科技股，掩蓋了其他類股的強勁表現。

美聯社整理出從數字看DeepSeek對金融市場的影響：

●5.6%

標準普爾500指數（S&P 500）科技股今天暴跌5.6%，創下自2020年9月以來最大跌幅。跌幅達兩位數的8支科技股包括輝達和甲骨文（Oracle）。如果不是蘋果股價漲幅超過3%，標普500指數跌幅可能會更高。

●5900億美元

輝達市值蒸發近6000億美元，這個數字超過了美國家居供應連鎖業者家得寶公司（Home Depot）和羅威（Lowe's）的市值總和。輝達市值仍為約2.9兆美元。

●276億美元

根據「富比世」（Forbes）「即時億萬富豪排行榜」（The Real-Time Billionaires List），甲骨文執行長艾里森（Larry Ellison）的淨資產縮水276億美元（約新台幣9062億元）後，身價仍高達2005億美元；輝達執行長黃仁勳的淨資產縮水208億美元至1036億美元。

●28.3%

美國電力公司維斯達（Vistra Corp.）雖不屬於科技股，卻成了標普500指數跌幅最大的個股，重摔28.3%。由於市場預期美國建設AI基礎設施將需要大量電力，維斯達股價去年飆升。

●351

實際上，在標普500指數涵蓋的500支美國大型普通股中，今天有351支上漲。雖有超過3/5成分股上漲，但標普500指數仍大跌，凸顯輝達等科技股影響力之巨大。道瓊工業平均指數（Dow Jones IndustrialAverage）對科技股的重視程度遠低於標普500指數和那斯達克指數（Nasdaq），收盤小幅上漲。